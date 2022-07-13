Артистка продемонстрировала достоинства своей фигуры

Знаменитая российская актриса Рената Литвинова оказалась среди звезд, спешно покинувших территорию нашей страны после старта специальной военной операции. Впрочем, по некоторым данным, знаменитость улетела за границу поправить здоровье. Как бы там ни было, несмотря на расстояние, звезда продолжает эпатировать российскую публику.



На этот раз Литвинова выложила на своей странице в социальных сетях экстремально пикантные кадры. На последней фотографии знаменитость позирует без нижнего белья. Стоит отметить, что снимок, несмотря на весьма откровенное наполнение, получился очень нежным и возвышенным. Литвинова будто окружена легкой развевающейся тканью, которая прикрывает совсем уж пикантные части тела звезды.

На кадре артистка позирует в профиль, руки знаменитости приподняты вверх и прикрывают ее лицо. Благодаря такой позе все желающие могут рассмотреть достоинства оголенной фигуры знаменитости.

Впрочем, нормы приличия на этом кадре Рената не переходила. Что нельзя сказать о других снимках, которые также выложены на ее канале в Telegram. Судя по всему, звезда решила вспомнить былые заслуги и разместила в общем доступе несколько фотографий, на которых ее прелести совсем ничем неприкрыты.