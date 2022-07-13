Пышный бюст Елены Летучей выпал из мини-бикини

Пышный бюст Елены Летучей выпал из мини-бикини
Елена Летучая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Модный купальник оказался не по размеру телеведущей

Известная российская телеведущая Елена Летучая бдительно следит за стройностью своей фигуры и активно занимается спортом. Результаты изнурительных тренировок звезда с большим удовольствием демонстрирует многомиллионной армии фанатов.

Елена любит проводить время на тропических курортах, где наслаждается отличной погодой, солнцем и теплой морской водой. Для выходов на пляж Летучая выбирает модные купальники. На этот раз звезда решила блеснуть подтянутой фигурой в стильном черном мини-бикини.

Впрочем, фасон купального костюма мало заинтересовал поклонников знаменитости. Намного больше внимания интернет-пользователи уделили размеру бикини. Действительно, складывается впечатление, что верхняя часть купальника не подходящего размера. Пышная грудь Елены попросту выпала из лифа.

Нижняя часть бюста отчетливо видна на откровенной фотографии. Благодаря смелости Летучей ее многочисленные поклонники получили отличную возможность полюбоваться округлыми формами своего кумира.

Судя по всему, уверенная в своей красоте и неотразимости телеведущая без тени лишнего стеснения готова радовать поклонников пикантным контентом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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