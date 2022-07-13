Звезду поражают перемены во взглядах коллег

Недавно в информационном пространстве поползли слухи о том, что знаменитый российский певец Леонид Агутин наконец-то четко высказался по поводу своего отношения к специальной военной операции по защите мирного населения двух республик Донбасса. Очевидцы уверяют, что он раскритиковал действия российских властей. По скандальному поводу решила высказаться известная актриса Лариса Бравицкая.



Насколько достоверны слухи о заявлении мужа Анжелики Варум, пока неизвестно. Информацию о том, что он выступил против спецоперации, распространяют региональные СМИ. Мол, на одном из концертов Леонид объявил, что не поддерживает решение Москвы встать на защиту двух молодых республик.

Бравицкая считает, что подобные перемены в настроениях знаменитостей связаны с тем, что они преследуют собственную выгоду. Артисты пекутся о сохранении своей карьеры и готовы идти на все для того, чтобы сохранить высокие доходы.

"Список бесчестных, без стыда и совести, циничных коммерческих пацифистов", – жестко высказалась звезда об оппозиционных артистах, в числе которых теперь, видимо, и Агутин.

Впрочем, сам исполнитель пока никак не прокомментировал публикации о его позиции по поводу СВО.