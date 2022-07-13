"Всего 15 секунд": Козловский шустро расправился с Асмус в постели

"Всего 15 секунд": Козловский шустро расправился с Асмус в постели
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актрису удивили способности партнера

Кристина Асмус сблизилась с Даниилом Козловским во время съемок фильма "Люся". Знаменитостям предстояло вместе сыграть в постельной сцене, поэтому они решили подготовится к ней основательно. 

Актриса рассказала, что перед предполагаемым интимом в кадре они готовились примерно полтора часа – тщательно закрывали все причинные места специальными наклейками и гриммировались, чтобы показаться в кадре без одежды. Однако когда дошло до дела Асмус была удивлена тому, что исполнил Козловский. Сцену удалось снять с первого дубля.

"Всего 15 секунд! Я офигела. <...> Все очень быстро. Ничего не видно. Все очень деликатно. Даня каждый раз интересовался, удобно ли мне", – вспомнила артистка в интервью.

Премьера картины с участием Асмус и Козловского состоялась накануне. Для актрисы это не первый опыт съемок в постельной сцене – до этого широкий резонанс получил момент из кинофильма "Текст", где артистка предстала полностью обнаженной. Некоторые интимные места были сняты крупным планом, что вызвало невероятный гнев общественности не только по отношению к ней, но и ее на тот момент супругу Гарику Харламову. 

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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