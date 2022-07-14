Актриса сохранила идеальную фигуру

Знаменитая российская актриса Юлия Высоцкая не только очень талантливая телеведущая и артистка, но еще настоящий образец подражания для всех женщин. В свои 48 лет знаменитость выглядит значительно моложе и может дать фору многим девушкам. Недавно артистка выложила в социальные сети пикантный кадр, на котором похвасталась идеальными формами тела.



Снимок сделан у воды, возможно Высоцкая отдыхает на тропическом пляже или просто уединилась за городом на озере. Как бы там ни было, композиция фотографии вызывает восторг у поклонников. Юлия позирует на деревянной лестнице, которая уходит под гладь лазурной воды. Артистка повернулась к фотографу спиной и заняла выгодную позу.

Высоцкая стоит, вытянув руки вверх и эффектно оттопырив подтянутые ягодицы. Стройные длинные ноги, накаченные мышцы спины, рук и остальных частей тела заставили поклонников рассыпаться в многочисленных комплиментах.

Более того, в комментарии к фотографии Высоцкая также поделилась своим секретом вечной молодости. Оказалось, артистка часто принимает контрастный душ, а также периодически обновляет организм непродолжительными голодовками.