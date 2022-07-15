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Сегодня, 15 июля, стало известно, что представители правоохранительных органов Российской Федерации объявили в розыск известного телеведущего и журналиста Евгения Киселева.
Ранее знаменитый журналист был одной из важнейших фигур российского телевидения. Сейчас Евгений продолжает свою карьеру в информационном пространстве на территории украинского государства. При этом главным коньком Киселева* стала антироссийская пропаганда.
Так, некогда уважаемый в нашей стране деятель открыто осуждает решение российских властей встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса. Киселев* активно выступает на украинских каналах, где поливает грязью нашу страну и правительство.
По какой конкретно статье Уголовного кодекса разыскивают журналиста, в МВД Российской Федерации пока не уточнили.
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