Телеведущего разыскивают по статье Уголовного кодекса

Сегодня, 15 июля, стало известно, что представители правоохранительных органов Российской Федерации объявили в розыск известного телеведущего и журналиста Евгения Киселева.



Ранее знаменитый журналист был одной из важнейших фигур российского телевидения. Сейчас Евгений продолжает свою карьеру в информационном пространстве на территории украинского государства. При этом главным коньком Киселева* стала антироссийская пропаганда.

Так, некогда уважаемый в нашей стране деятель открыто осуждает решение российских властей встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса. Киселев* активно выступает на украинских каналах, где поливает грязью нашу страну и правительство.

По какой конкретно статье Уголовного кодекса разыскивают журналиста, в МВД Российской Федерации пока не уточнили.

*внесен в список иноагентов