Журналиста Евгения Киселева* объявили в розыск

Журналиста Евгения Киселева* объявили в розыск
Евгений Киселев. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущего разыскивают по статье Уголовного кодекса

Сегодня, 15 июля, стало известно, что представители правоохранительных органов Российской Федерации объявили в розыск известного телеведущего и журналиста Евгения Киселева.

Ранее знаменитый журналист был одной из важнейших фигур российского телевидения. Сейчас Евгений продолжает свою карьеру в информационном пространстве на территории украинского государства. При этом главным коньком Киселева* стала антироссийская пропаганда.

Так, некогда уважаемый в нашей стране деятель открыто осуждает решение российских властей встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса. Киселев* активно выступает на украинских каналах, где поливает грязью нашу страну и правительство.

По какой конкретно статье Уголовного кодекса разыскивают журналиста, в МВД Российской Федерации пока не уточнили.

*внесен в список иноагентов

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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