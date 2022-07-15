Застывшая гримаса знаменитого артиста заставила сердца поклонников трепетать

Настоящий фурор в интернет-пространстве произвели жуткие кадры со знаменитым российским артистом Максимом Виторганом в гробу. На снимках крупным планом видно тело бывшего мужа телеведущей Ксении Собчак, аккуратно размещенное в роскошном гробу.



Некоторые особо впечатлительные поклонники Виторгана пришли в ужас от такого зрелища. Однако быстро выяснилось, что кадры утекли в Сеть со съемок нового сериала "Люся". Судя по всему, в этом телепроекте герою Виторгана предстоит расстаться с жизнью.

Стоит отметить, что гримеры постарались на славу – лицо Виторгана превращено в неподвижную маску. Максим действительно похож на покойника. При этом его распухшие щеки и растрепанные волосы добавляют жути и так ужасающему кадру.

Любопытно, что в Сети сразу стали обсуждать сходство сцены с фееричным прокатом Ксении Собчак на катафалке. Напомним, "блондинка в шоколаде" приехала со своим супругом Константином Богомоловым на венчание в машине для перевозки гробов с трупами.