Спортсмен не успел дожить до тридцати лет

Спортивный мир сегодня ужаснула новость о внезапной смерти молодого футболиста, бывшего форварда столичного "Спартака" Александра Козлова, который выступал в российской премьер-лиге несколько лет назад.

Как пишет "Матч ТВ", спортсмен скончался на 30-м году жизни во время сеанса массажа. Причина смерти неизвестна.

Источник утверждает, что незадолго до смерти Козлов тренировался с любителями, а затем отправился к массажисту. Спортсмену резко поплохело на сеансе. Специалисты утверждают, что причиной, вероятнее всего, мог стать оторвавшийся тромб. Однако точных сведений нет, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Однако в пресс-службе футбольного клуба "Зоркий", где выступал спортсмен, заявили, что информация не соответствует действительности, и новость о смерти Александра после тренировки далека от реальности.

В семнадцатилетнем возрасте Козлов уже выступал в Лиге чемпионов. В составе "красно-белых" он провел 28 матчей.

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