Враждуют до сих пор

Ни для кого не является секретом, что Сати Казанова часто конфликтовала с остальными участницами знаменитого музыкального трио "Фабрика". Ее амбиции часто доходили до границ, где уже были интересы Саши Савельевой и Иры Тоневой.

Савельева нередко вспоминает былые конфликты. Хотя теперь и понимает, что единой позиции в коллективе было достичь очень непросто. Каждый отстаивал собственные интересы – "терки" были неизбежны.

38-летняя звезда вспомнила, как Сати в недавнем интервью рассказала о ее истерике. Блондинка призналась, что частое упоминание той истории ее задевает. Хотя Казанова, по ее словам, и признается в собственных ошибках, но, что называется, "смещает на себя весь фокус".

Хотя никто общение не прекращает. Саша видится с Сати – та не так давно заходила к ней в гости. Так что бывшим участницам "Фабрики" совсем ни к чему ссоры – часто в женских коллективах это неизбежность. А сейчас все повзрослели – многое поняли, переосмыслили и отпустили.

Сати недавно просила прощения у Саши и Иры – считает, что поступала несправедливо и в большей степени сама провоцировала конфликты собственным поведением.