Ложбинка греха и мощные бедра Семенович перевозбудили публику

Ложбинка греха и мощные бедра Семенович перевозбудили публику
Анна Семенович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица похвасталась аппетитными прелестями

Знаменитая российская артистка Анна Семенович славится пышными формами и необычайной женственностью. Звезда не раз признавалась, что активно ведет борьбу с лишними килограммами. При этом артистка не прочь похвастаться своими достижениями в этом нелегком деле. Недавно настоящий фурор в интернет-пространстве произвела свежая летняя фотография бывшей солистки популярной в свое время музыкальной группы "Блестящие".

Анна выложила пикантный кадр в слитном купальнике. Красотка позирует на фоне бассейна с лазурной водой. Разумеется, главное внимание многочисленной публики привлекли аппетитные формы Семенович. Пышная грудь знаменитости давно не дает покоя мужской части ее поклонников. Благодаря откровенному кадру все желающие смогли полюбоваться звездной "ложбинкой греха".

Также артистка кокетливо закинула ногу на ногу, в выгодном ракурсе выставив подкаченные бедра. На свежем снимке Анна Семенович задорно смотрит в сторону, девушка явно на полную наслаждается периодом отдыха.

Впрочем, злые языки тут же отметили, что небывалая худоба артистки вызывает подозрение. Некоторые считают, что точеная фигурка – не итог изнурительных спортивных занятий, а всего лишь результат работы профессиональных корректоров фотографий.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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