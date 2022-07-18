Футболист выложил эротические кадры

Брак знаменитой российской артистки Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова завершился грандиозным скандалом, после которого телеведущая от тоски запела. Экс-супруг знаменитости подчеркивал, что против публичности в личной жизни, однако, судя по всему, решил изменить свои принципы. Большой переполох в интернет-пространстве вызвал видеоролик эротического содержания, на котором Тарасов позирует вместе с новой женой моделью Анастасией Костенко.



Стоит отметить, что девушка наконец-то исполнила мечту Дмитрия о большом семействе, модель успела подарить футболисту троих детей. При этом материнство ничуть не сказалось на роскошной фигуре Анастасии. Видимо, влюбленные посчитали необходимым заявить об этом всему свету.

На жарких кадрах девушка позирует в полупрозрачной комбинации, которая подчеркивает достоинства ее пышного бюста. Многодетная мама решила нарядиться в эротическое нижнее белье, ее ягодицы плотно обтягивают черные ленты.

Тарасов же ограничился голым торсом и торчащими из штанов дизайнерскими трусами. В таком виде супружеская пара всячески ласкается, обнимается и демонстрирует страстные чувства друг к другу. Видеоролик действительно вышел жарким и получил большой отклик у поклонников звездной пары.