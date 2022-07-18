Актриса соблазнительно изогнулась на шесте

Российские звезды все чаще привлекают внимание благодарной публики экстремально откровенным контентом. На этот раз особо отличилась знаменитая актриса Светлана Ходченкова. Популярная красавица обучилась танцевать на пилоне, что с радостью продемонстрировала многомиллионной армии фанатов.



На эффектных кадрах видны отличные успехи Светланы в работе над своим телом. Актриса выглядит великолепно – длинные стройные ноги, осиная талия, подкачанные руки.

Разумеется, больше всего внимание поклонников привлекли чувственные позы Ходченковой. На одном из кадров артистка смело раскинула ноги, чем привела в восторг мужскую часть своей аудитории, а женщины-подписчицы могли только позавидовать грации знаменитой актрисы.

На другом кадре Светлана соблазнительно выгнулась, оттопырив спортивный ягодицы. Эффектный изгиб спины демонстрирует, что артистка активно занимается растяжкой и не прекращает совершенствовать свое тело.

"Из Светланы Ходченковой получилась бы отличная стриптизерша. Такой талант пропадает", – пишут в социальных сетях.

Действительно, девушка явно способна радовать поклонников чувственными танцами, однако, судя по всему, профессия актрисы ее привлекает больше. Да и армия фанатов вряд ли отпустит любимицу с голубых экранов.