Улетел, но обещал вернуться

Популярный российский актер Станислав Садальский, именующий себя "народным блогером" страны, в социальных сетях отреагировал на резонансную в отечественном шоу-бизнесе новость. Стас прокомментировал новость об отъезде знаменитого телеведущего и журналиста Андрея Малахова из России.

У Садальского совсем недавно появилась информация из первых уст – он сам решил набрать Малахову, которого очень хорошо знает, и расспросить обо всем. Андрей, как оказалось, вовсе не помышляет о миграции.

Малахову уезжать из страны бессмысленно и невыгодно: тут у него и хорошая зарплата, и федеральное телевидение, и рейтинг, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Засмеялся и сказал, отдыхаю с ребенком и женой две недели, а в начале августа обратно", – рассказал Садальский в своем телеграм-канале.

Ранее в средствах массовой информации появились слухи, что по неким причинам Андрей решил переехать из России в одну из прибалтийских стран. Куда именно, не уточнялось.