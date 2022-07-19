Артистка продолжает эпатировать публику

Знаменитая российская актриса Мирослава Карпович частенько радует своих поклонников весьма откровенным контентом. Девушка не покладая рук работает над своей фигурой и с радостью демонстрирует достижения на этом поприще. На этот раз звезда нашумевшего в свое время телесериала "Папины дочки" показала точеную фигуру в оригинальном платье.



Стоит отметить, что великолепные данные Карпович позволяют ей щеголять в любом наряде. Максимально обтягивающее платье с огромной прорехой в районе груди не испортило внешний вид артистки, а наоборот, подчеркнуло ее миниатюрность.

Пикантность образу добавило то, что придуманная модельером-оригиналом дыра в платье проходила аккурат в районе звездной груди. При этом внимательные зрители могут заметить, что в этот раз актриса решила обойтись без нижнего белья.

Впрочем, как бы там ни было, благодарные поклонники пришли в восторг от смелости своей любимицы и завалили ее хвалебными комментариями. Многие восторгаются, что в 36-летнем возрасте Мирослава умудряется сохранять поистине девичью фигуру.