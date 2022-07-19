Актрисы не стало на 57-м году жизни

Ужасная трагедия потрясла культурную сферу. Сегодня, 19 июля, стало известно о смерти знаменитой украинской актрисы Русланы Писанки. Больше всего российскому зрителю артистка запомнилась своей блистательной ролью в нашумевшем телесериале "Сваты".



По имеющимся в распоряжении журналистов данным, Писанка скончалась, находясь на лечении в Германии. В последнее время артистка проживала в этой европейской стране и надеялась побороть тяжелое заболевание. Какой конкретно недуг свел любимицу публики в могилу, пока не сообщается.

Известно, что несколько лет Руслана ожесточенно боролась с лишними килограммами. В итоге украинской знаменитости удалось избавиться от 42 килограммов.

Где и когда состоится прощание с артисткой, пока неизвестно. Смерть настигла Руслану Писанку за пределами родного государства, в Германии.

Помимо полюбившихся российскому зрителю "Сватов", актриса сыграла в таких кинолентах, как "Ржевские против Наполеона", "Кавказская пленница!", "Сорочинская ярмарка" и других. Также актрисе довелось сыграть в одной киноленте с украинским лидером Владимиром Зеленским, речь идет о фильме "Ржевский против Наполеона".