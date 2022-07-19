Рыхлое тело миллиардера не впечатлило народ

Знаменитый американский IT-магнат Илон Маск пользуется большой популярностью в нашей стране. Многим миллиардер из Соединенных Штатов Америки представляется эдаким "Железным человеком" из комиксов. Однако появившиеся в интернет-пространстве снимки полуобнаженного богача серьезно разочаровали многих его поклонниц. Некоторые отметили, что Маск не может похвастаться спортивной фигурой.



Казалось бы, в распоряжении миллиардера – все спортивные клубы мира. Однако, судя по всему, он предпочитает более расслабленный стиль жизни. Неугомонные папарацци застали американца во время отдыха на шикарной моторной яхте. Миллиардер загорал, а фотографы радостно щелкали объективами.

В первую очередь, публику удивил молочно-белый оттенок кожи знаменитости. Также женскую часть не воодушевила спортивная форма Илона Маска. Люди отметили, что миллиардер страдает ожирением и явно не утруждает себя физическими нагрузками.

"Богатые дяди – некрасивыми не бывают", "Какой рыхлый", "Сметана", "Будто глубоководная рыба или кальмар, всплывший из пучин и истощенный отсутствием света", "Я боюсь людей с таким цветом кожи", – пишут обескураженные интернет-пользователи.