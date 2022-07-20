Знаменитость удивила публику

Популярная российская телеведущая Екатерина Андреева уже успела стать настоящей легендой телевидения. Потрясающий внешний вид знаменитости вызывает восхищение и белую зависть у ее поклонников. При этом любимица публики не стесняется и поражает фанатов откровенными кадрами. На этот раз широкий резонанс получила фотография Андреевой в майке с большой прорехой.



Стоит отметить, что вокруг Екатерины ходит немало слухов. Так, до сих пор ведутся споры по поводу истинного возраста телеведущей. Некоторые считают, что Андреева уже отпраздновала 60-летний юбилей, однако сама диктор уверяет, что ей всего 56 лет.

Как бы там ни было, звезда находится в отличной физической форме, что и продемонстрировала на свежем кадре. Екатерина позирует с копной распущенных волос и нежным вечерним макияжем.

Звезда надела модный топ черного цвета с глубоким декольте. Пикантность кадру добавили дыры, которые по задумке модельера находятся прямо по середине топика в районе звездного бюста. Смелый кадр поразил поклонников и в очередной раз заставил их восхититься своим телекумиром.