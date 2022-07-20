56-летняя ведущая "Первого" Екатерина Андреева показала грудь в дырявом топе

56-летняя ведущая "Первого" Екатерина Андреева показала грудь в дырявом топе
Екатерина Андреева. Фото: PJSC Lukoil/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Знаменитость удивила публику

Популярная российская телеведущая Екатерина Андреева уже успела стать настоящей легендой телевидения. Потрясающий внешний вид знаменитости вызывает восхищение и белую зависть у ее поклонников. При этом любимица публики не стесняется и поражает фанатов откровенными кадрами. На этот раз широкий резонанс получила фотография Андреевой в майке с большой прорехой.

Стоит отметить, что вокруг Екатерины ходит немало слухов. Так, до сих пор ведутся споры по поводу истинного возраста телеведущей. Некоторые считают, что Андреева уже отпраздновала 60-летний юбилей, однако сама диктор уверяет, что ей всего 56 лет.

Как бы там ни было, звезда находится в отличной физической форме, что и продемонстрировала на свежем кадре. Екатерина позирует с копной распущенных волос и нежным вечерним макияжем.

Звезда надела модный топ черного цвета с глубоким декольте. Пикантность кадру добавили дыры, которые по задумке модельера находятся прямо по середине топика в районе звездного бюста. Смелый кадр поразил поклонников и в очередной раз заставил их восхититься своим телекумиром.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путину достаточно одного звонка для уничтожения половины США - СМИ

Москва готова выдать сокрушительный ответ

Почему "Ястребы" из НАТО рвут когти при виде российских истребителей

Достойный противник шуток не поймет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей