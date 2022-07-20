Откровенные снимки звезд провоцируют "бои" в Сети

Жаркий летний период в самом разгаре. Традиционно жители нашей страны стараются проводить как можно больше времени на природе или отправляются в путешествия на моря и океаны. Разумеется, приятный летний досуг организовывают себе и российские знаменитости. Благодаря этому социальные сети наполняются откровенным контентом – именитые барышни не стесняются выставлять напоказ пикантные снимки в купальных костюмах.

Дошло до того, что в интернет-пространстве даже начали организовывать своеобразные "состязания" за титул Королевы бикини. На этот раз пользователям Сети предложили сравнить звездные телеса знаменитой российской телеведущей Ксении Собчак и не менее популярной журналистки Тины Канделаки.

На откровенном кадре Канделаки позирует в модном закрытом купальнике, который выгодно подчеркивает ее пышный бюст. Звезда присела в соблазнительной позе на лежак и томно улыбается в объектив фотокамеры.

Летний снимок Собчак получился не менее привлекательным. Знаменитость нарядилась в мини-бикини с леопардовым принтом. Сверху Ксения набросила халатик такого же оттенка.

В социальных сетях пользователям предложили выбрать наиболее соблазнительную из двух знаменитостей женщину. Стоит отметить, что абсолютное большинство голосов отдали за Тину Канделаки.