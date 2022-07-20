Резко распухшая знаменитая певица шокировала публику

Резко распухшая знаменитая певица шокировала публику
Бьянка: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Раньше артистка восхищала поклонников своей миниатюрностью

Несколько лет назад известная белорусская и российская исполнительница Бьянка ворвалась на отечественную сцену и стала настоящим кумиром молодежи. Композиции знаменитости "А че, че", "Были танцы" постоянно крутили по телевидению и в увеселительных заведениях. Каково же было удивление некогда зажигавших под песни артистки фанатов, когда они увидели, как сильно изменилась их любимица.

Стоит отметить, что Бьянка была одной из первых R&B исполнительниц в российском шоу-бизнесе. Звезда снискала популярность, в частности, за счет жарких танцев, которыми сопровождались ее выступления и музыкальные клипы. Многие также восхищались фигурой артистки и мечтали быть на нее похожими.

Однако сейчас девушка разительно изменилась. Невооруженным глазом видны лишние килограммы, которые очень изменили внешность певицы. Фигуру артистки начали активно обсуждать в социальных сетях. Поклонники теряются в догадках, по какой причине Бьянка так серьезно набрала.

Впрочем, многие отмечают, что внешний вид не сказался на талантах девушки, и она по-прежнему продолжает радовать публику задорными песнями. Как бы там ни было, артистка все еще пользуется популярностью и периодически дает концерты.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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