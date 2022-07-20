Нацепившая чулки Рената Литвинова сверкнула бюстом в резинках

Нацепившая чулки Рената Литвинова сверкнула бюстом в резинках
Рената Литвинова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса продолжает серию эротических фотографий

Знаменитая российская актриса Рената Литвинова уже отметила 55-летний юбилей, однако продолжает радовать публику откровенным контентом. Стоит отметить, что знаменитость сохранила великолепную фигуру, поэтому имеет все данные для пикантных съемок. На этот раз Рената решила побаловать фанатов фотосессией в необычном платье.

Для создания соблазнительного образа артистка нарядилась в модное дизайнерское платье. Для того чтобы добавить пикантность кадру, звезда также надела чулки. В целом образ получился весьма чувственным – поклонники были в восторге.

Стоит отметить, что Литвинова выбрала весьма обычный наряд. Актриса сфотографировалась в "платье из резинок". Такой наряд для нее подготовила знакомая модная дизайнерша. Костюм актрисы выглядит весьма провокационно: сзади он еле прикрывает звездные ягодицы, а спереди выгодно подчеркивает достоинства пышной груди Ренаты.

Поклонники пришли в восторг от очередной откровенной фотосессии и засыпали Литвинову хвалебными комментариями. Многие отметили, что восхитительная фигура актрисы может дать фору даже молодым девушкам.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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