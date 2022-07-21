Юморист охаивает Россию с безопасного расстояния

После того, как известный российский юморист Максим Галкин резко осудил решение властей встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса, внимание общественности к нему существенно возросло. Многим поведение комедианта кажется недопустимым и даже странным. Экспертным мнением по этому поводу поделилась опытный психолог Ольга Латынцева.



Специалист давно наблюдает за звездным семейством, особенно за поведением Максима Галкина. Ольга оценила происходящее с профессиональной точки зрения. По мнению психолога, Галкин демонстрирует крайнюю форму инфантилизма.

"Максим "застрял" в возрасте 13 лет по уровни зрелости", – объясняет эксперт.

Латынцева напомнила, что артист плюет на нашу страну издалека, понимая, что там его никто не может достать. Такое поведение характерно маленьким детям, а не взрослому зрелому мужчине. Кроме того, Галкин должен понимать, как его выходки скажутся на супруге Алле Пугачевой и их общих детях.

"Как дети вернутся и с чем они столкнутся? Им будет больно и обидно", – побеспокоилась о судьбе звездных наследников психолог.

Специалист считает, что Максиму стоило с большей ответственностью подойти к происходящему.