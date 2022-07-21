Черный стул и сильные боли: стала известна причина экстренной госпитализации "Усатого няня" Проханова

Черный стул и сильные боли: стала известна причина экстренной госпитализации "Усатого няня" Проханова
Сергей Проханов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Народный артист загремел в больницу

Сегодня, 21 июля, россиян перепугали новости об экстренной госпитализации знаменитого советского артиста Сергея Проханова. В прессе писали, что любимца публики спешно забрали в больницу. Многие всерьез перепугались за жизнь 69-летнего артиста. Недавно стали известны последние новости о его состоянии.

Оказалось, что причиной недомогания стала язва желудка. Такое заболевание сопровождается сильными болями в районе живота. Именно на такие симптомы и пожаловался звезда культовой советской кинолентой "Усатый нянь".

Основателю Театра Луны резко стало плохо, и он вызвал скорую помощь. Артиста испугали сильные боли в животе и черный стул. Актер понял, что у него серьезные проблемы со здоровьем и оперативно обратился за помощью.

Прибывшие в роскошную столичную квартиру Проханова медики заподозрили желудочное кровотечение и приняли решение экстренно госпитализировать знаменитость.

По словам пресс-секретаря основанного артистом культурного учреждения Юлии Сезер, сейчас жизни Проханова ничто не угрожает, за его состоянием бдительно следят медицинские специалисты, передает интернет-издание "МИР24".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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