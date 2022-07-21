Попытавшегося отречься от восхваления нацистов Стивена Кинга взяли за жабры

Попытавшегося отречься от восхваления нацистов Стивена Кинга взяли за жабры
Стивен Кинг. Фото: Dan Harr/AdMedia/www.globallookpress.com
Американец оказался отъявленным русофобом

Недавно знаменитые российские пранкеры Вован и Лексус разыграли популярного американского писателя Стивена Кинга. Автору десятков страшилок позвонили от имени украинского лидера Владимира Зеленского. В итоге Кинг признался в своей огромной симпатии к нацистам, ненависти к русским, а потом тщетно попытался отречься от собственных слов.

Так, в ходе беседы пранкеры от имени главнокомандующего Незалежной попросили Стивена Кинга рассказать о его отношении к кровавому нацисту Степану Бандере. Писатель неожиданно объявил, что все люди иногда ошибаются, а господин Бандера был величайшим политическим деятелем.

После обнародования записи Кинг поспешил отречься от собственных слов, (которые отлично слышны на видеоролике) и объявил, что все случившееся – "троллинг и чушь".

Однако англоязычные интернет-пользователи отказались спускать известному писателю с рук скандальное высказывание. В комментариях к его посту-отречению люди подчеркнули, что своими ушами слышали, что конкретно сказал писатель. Кинга обвинили в пособничестве нацистам.

"У меня больше нет кумира", "Ваш авторитет подорван, господин Кинг", "Вы – защитник нацистов", – пишут комментаторы.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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