Странные танцы Кудрявцевой и Кошкиной раскрыли обидный секрет новогодних огоньков

Странные танцы Кудрявцевой и Кошкиной раскрыли обидный секрет новогодних огоньков
Яна Кошкина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оказалось, россиян долгие годы водили за нос

Знаменитые новогодние огоньки для многих стали традиционной частью праздничной ночи 1 января. Встреча Нового года в компании любимых певцов и актеров полюбилась многим россиянам. Разумеется, все понимают, что праздничные выпуски снимают заранее. Однако то, каким образом это делается, повергло в шок многих жителей нашей страны.

Обидная правда была вскрыта благодаря видеоролику, на котором запечатлены известная российская ведущая Лера Кудрявцева и популярная актриса Яна Кошкина. Знаменитости как раз участвовали в съемках очередного новогоднего огонька.

Стоит отметить, что многие догадывались: артистов снимают в разные дни, так как собрать на одной съемочной площадке десятки именитых персон слишком сложно. Логично, что звезды приезжают на площадку небольшими группами, а потом их всех совмещают в одну программу.

Однако формат съемок удивил даже самых стойких зрителей. Оказалось, что "зажигательные танцы" под выступления коллег снимаются в гробовой тишине. То есть, артистов, а также массовку просят подрыгать телом, а уже потом накладывают на картинку кадры с выступлением певца и музыку.

Такие странные подергивания Леры Кудрявцевой и Яны Кошкиной удивили россиян. Ролик активно распространился в социальных сетях, многие были разочарованы, что все эмоции "празднующих Новый год" звезд оказались абсолютно не искренними.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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