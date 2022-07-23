Татьяна Лазарева* получила звонкую оплеуху от Москвы за русофобские заявления

Татьяна Лазарева* получила звонкую оплеуху от Москвы за русофобские заявления
Татьяна Лазарева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россказни актрисы достали не только простых жителей

Некогда любимая российскими зрителями знаменитая актриса Татьяна Лазарева* давно отказалась от собственной Родины и прекрасно разместилась на территории Европы. Однако тихо заниматься своими европейскими делами актриса не может и постоянно льет потоки грязи на Россию. На аморальную деятельность звезды обратили внимание власти нашей страны.

Так, имя популярной юмористки пополнило список иностранных агентов. Запись о соответствующем решении профильных экспертов появилась на сайте Министерства юстиции Российской Федерации накануне, 22 июля.

Стоит отметить, что деятельность проживающей в Испании Татьяны Лазаревой* вызывает глухую ненависть у российских граждан. Артистка дошла до того, что начала снимать видеоролики для украинского "95 квартала". Там она рассказывает небылицы о страшном тоталитарном режиме, который якобы установил Кремль, и прославляет пронацистские киевские власти.

Теперь же все высказывания Лазаревой* будут маркироваться соответствующим образом. В целом, бывшие поклонники знаменитости не особо ждут ее возвращения. Да и сама Татьяна прекрасно живет в Испании и не думает о том, чтобы прилететь обратно в Россию.

*признана иностранным агентом на территории России

Источник: Минюст России ✓ Надежный источник
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