Артистка продемонстрировала отличную спортивную подготовку

В последнее время российские звезды прекрасного пола все чаще отдают предпочтение такому неоднозначному хобби, как пляски на пилоне. Судя по всему, таким образом знаменитости стремятся повысить уровень собственной соблазнительности, либо же просто хотят подкачать фигуру. Отличными успехами на этом поприще поделилась знаменитая российская актриса Анастасия Самбурская.



Стоит отметить, что любимица публики много времени уделяет спортивным занятиям. Звезда находится в отличной форме и с радостью демонстрирует свои достижения публике. Широкий резонанс получил видеоролик, на котором актриса пляшет вокруг шеста.

Для съемок знаменитость выбрала весьма откровенный наряд. Девушка надела высокие трусы с открытыми ягодицами и тугой черный топ. Благодаря трюкам, которые Самбурская с легкостью выполняла вокруг пилона, все желающие смогли насладиться видом звездных прелестей.

Девушка вертелась ягодицами кверху, аппетитно сжимала пышный бюст и демонстрировала роскошные длинные ноги. Сама же Анастасия с юмором подписала видеоролик "стриптиз для бедных".