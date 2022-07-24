Умер знаменитый советский актер

Умер знаменитый советский актер
Фото: www.pixabay.com
Звезды не стало на 91-м году жизни

К сожалению, время не стоит на месте, и выдающиеся культурные деятели, достигая почтенного возраста, покидают этот мир. Так, стало известно, что несколько дней назад оборвался жизненный путь знаменитого советского и литовского артиста Витаутаса Паукште.

Жизнь любимца публики оборвалась в возрасте 90 лет. Артист обладал выдающимся талантом и за жизнь успел получить множество знаков отличия, Паукште был лауреатом Литовской национальной премии, а также почетным гражданином Клайпеды.

Смерть выдающегося культурного деятеля стала большой потерей для его родного государства и всего бывшего советского пространства. Глава Минкульта Литвы заявил, что вместе с Паукште ушла целая эпоха литовского театра.

Покойный артист сыграл огромное количество ролей на театральных подмостках и в кино. Среди фильмов, в которых участвовал Паукште, наибольшей популярностью пользуются такие киноленты, как "Размах крыльев", "Соленый пес", "Это сладкое слово Свобода", "Простая смерть" и другие.

Источник: Спутник.Литва ✓ Надежный источник
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