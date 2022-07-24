Бузова в леопарде прилюдно засунула руку в интимное место

Бузова в леопарде прилюдно засунула руку в интимное место
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Певица претендует на звание королевы эпатажа

Знаменитая российская поющая телеведущая Ольга Бузова регулярно волнует общественность своим весьма откровенным поведением. Артистка усиленно занимается спортом для того, чтобы сохранять отличную форму и устраивать эротические пляски во время своих выступлений.

Стоит отметить, что провокационное поведение Бузовой некоторым кажется верхом неприличия, однако верные фанаты артистки восхищаются ее смелостью и готовностью каждый раз удивлять публику. Так, жаркие танцы артистки на очередном музыкальном мероприятии стали причиной бурных обсуждений в социальных сетях.

Совсем недавно Ольга вернулась со съемок телешоу, которые проходили в Африке. Любимицу публики пригласили на концерт в Москве, где она устроила настоящее шоу. Девушка нарядилась в костюм леопарда и порадовала поклонников пикантными танцами.

В какой-то момент артистка широко раздвинула колени и в такой позе опустилась к полу. При этом рука звезды оказалась в самом пикантном месте ее тела. Снимок знаменитости с ладонью на причинном месте облетел весь интернет.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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