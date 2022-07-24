Певица претендует на звание королевы эпатажа

Знаменитая российская поющая телеведущая Ольга Бузова регулярно волнует общественность своим весьма откровенным поведением. Артистка усиленно занимается спортом для того, чтобы сохранять отличную форму и устраивать эротические пляски во время своих выступлений.



Стоит отметить, что провокационное поведение Бузовой некоторым кажется верхом неприличия, однако верные фанаты артистки восхищаются ее смелостью и готовностью каждый раз удивлять публику. Так, жаркие танцы артистки на очередном музыкальном мероприятии стали причиной бурных обсуждений в социальных сетях.

Совсем недавно Ольга вернулась со съемок телешоу, которые проходили в Африке. Любимицу публики пригласили на концерт в Москве, где она устроила настоящее шоу. Девушка нарядилась в костюм леопарда и порадовала поклонников пикантными танцами.

В какой-то момент артистка широко раздвинула колени и в такой позе опустилась к полу. При этом рука звезды оказалась в самом пикантном месте ее тела. Снимок знаменитости с ладонью на причинном месте облетел весь интернет.