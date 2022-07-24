Поклонников обеспокоило решение знаменитости

После того, как на международной арене начались серьезные трансформации, многие российские артисты собрали вещички и покинули территорию родного государства. Такое поведение серьезно разочаровало поклонников звезд. Недавний отъезд любимцы публики, звезды телесериалов Анна Ковальчук также заставил россиян серьезно побеспокоиться.



Так, артистка опубликовала в социальных сетях видеоролик, на котором позирует в салоне самолета. Стоит отметить, что в стране сложилась достаточно нервозная атмосфера, поэтому каждый отъезд любой знаменитости за рубеж рассматривается как попытка бегства. К счастью, в случае Анны Ковальчук этого не произошло. Артистка всего лишь отправилась в отпуск для того, чтобы набраться сил для дальнейшей работы, передает "Пятый канал".

При этом знаменитость поспешила похвастаться своим путешествием перед многочисленной армией фанатов. После кадров с борта самолета артистка выложила солнечный видеоролик, на котором она радостно бежит по белоснежному пляжу.

Яркие кадры порадовали фанатов знаменитости, которые пожелали артистке хорошенько отдохнуть и вернуться на голубые экраны с новыми силами.