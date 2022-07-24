Звезда в очередной раз эпатировала публику

Именитая российская певица Лолита Милявская славится своим смелым характером и готовностью к экстравагантным выходкам. На этот раз все интернет-пространство стало активно обсуждать свежий откровенный кадр знаменитости. Известно, что любимица публики является обладательницей роскошного бюста, который она не стесняется демонстрировать.



Так, Лолита решила нарядиться в элегантное белое платье с экстремально глубоким декольте. Благодаря фасону наряда все желающие смогли в мельчайших подробностях рассмотреть формы знаменитости. Необычные прорехи платья также позволяют полюбоваться оголенными плечами исполнительницы хитов "Пошлю его на…", "Ты мое море", "Ориентация – Север" и других.

При этом видно, что в откровенном белоснежном платье Милявская чувствует себя очень свободно и уверенно. Некоторое время назад знаменитости удалось избавиться от внушительного количества лишних килограммов, и теперь к Лолите пришла вторая молодость.





Поклонники поддержали любимую певицу и засыпали ее хвалебными комментариями. Многие восторгаются, что 58-летняя актриса демонстрирует стойкую силу воли и бдительно следит за своей фигурой.