Лолита вывалила пышный бюст в платье с прорехами

Лолита вывалила пышный бюст в платье с прорехами
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда в очередной раз эпатировала публику

Именитая российская певица Лолита Милявская славится своим смелым характером и готовностью к экстравагантным выходкам. На этот раз все интернет-пространство стало активно обсуждать свежий откровенный кадр знаменитости. Известно, что любимица публики является обладательницей роскошного бюста, который она не стесняется демонстрировать.

Так, Лолита решила нарядиться в элегантное белое платье с экстремально глубоким декольте. Благодаря фасону наряда все желающие смогли в мельчайших подробностях рассмотреть формы знаменитости. Необычные прорехи платья также позволяют полюбоваться оголенными плечами исполнительницы хитов "Пошлю его на…", "Ты мое море", "Ориентация – Север" и других.

При этом видно, что в откровенном белоснежном платье Милявская чувствует себя очень свободно и уверенно. Некоторое время назад знаменитости удалось избавиться от внушительного количества лишних килограммов, и теперь к Лолите пришла вторая молодость.

  

Поклонники поддержали любимую певицу и засыпали ее хвалебными комментариями. Многие восторгаются, что 58-летняя актриса демонстрирует стойкую силу воли и бдительно следит за своей фигурой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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