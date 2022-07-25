Умерла звезда "Титаника"

Умерла звезда "Титаника"
Фото: www.pixabay.com
Последние дни знаменитость провела в доме престарелых

Страшная трагедия произошла в сфере шоу-бизнеса. Этот мир покинул знаменитый британский актер Дэвид Уорнер. Зарубежная знаменитость хороша известна российскому зрителю по ролям в ряде культовых кинолент. В частности, артист блистал в известной всему миру трагической киноленте "Титаник".

Смерть настигла любимца публики на 81-м году жизни. Причиной трагического события стало серьезное заболевание. Британца свел в могилу очень тяжелый недуг, Дэвид страдал онкологией.

К сожалению, жизнь артиста сложилась так, что последнее время он проживал в доме престарелых. Специализированное учреждение Дэнвилл-холл занимается поддержкой знаменитостей, которые на склоне лет или из-за болезни стали нуждаться в профессиональном уходе.

Также покойный артист снимался в таких известных фильмах, как "Затерянный мир", "Планета обезьян", "Оман", "Трон" и других.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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