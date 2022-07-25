Артисты оказались по разные стороны баррикад

Знаменитая российская актриса Татьяна Кравченко блистательно отыграла роль в популярном телесериале "Сваты", где ее киношной внучкой была украинская коллега Анна Кошмал. Несмотря на теплые отношения на съемочной площадке, после старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса актрисы оказались по разные стороны баррикад.



Отношения еще больше ухудшились после того, как Кошмал объявила о том, что Кравченко и киношный дедушка украинки Федор Добронравов являются "врагами Украины", так как поддерживают решение российских властей начать операцию по денацификации этой страны.

Кравченко была поражена такой грубости со стороны Кошмал и пожаловалась об этом своему близкому другу и коллеге по сцене Станиславу Садальскому. А уже он донес переживания Кравченко до общественности.

"Какая же она подлая", – цитирует Кравченко Садальский.

Татьяна напомнил, что когда Анне было плохо, ее все поддерживали. Однако незалежная оказалась очень неблагодарной.