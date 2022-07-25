"Какая подлая": звезды "Сватов" переругались из-за спецоперации на Украине

"Какая подлая": звезды "Сватов" переругались из-за спецоперации на Украине
Татьяна Кравченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты оказались по разные стороны баррикад

Знаменитая российская актриса Татьяна Кравченко блистательно отыграла роль в популярном телесериале "Сваты", где ее киношной внучкой была украинская коллега Анна Кошмал. Несмотря на теплые отношения на съемочной площадке, после старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса актрисы оказались по разные стороны баррикад.

Отношения еще больше ухудшились после того, как Кошмал объявила о том, что Кравченко и киношный дедушка украинки Федор Добронравов являются "врагами Украины", так как поддерживают решение российских властей начать операцию по денацификации этой страны.

Кравченко была поражена такой грубости со стороны Кошмал и пожаловалась об этом своему близкому другу и коллеге по сцене Станиславу Садальскому. А уже он донес переживания Кравченко до общественности.

"Какая же она подлая", – цитирует Кравченко Садальский.

Татьяна напомнил, что когда Анне было плохо, ее все поддерживали. Однако незалежная оказалась очень неблагодарной.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

План "Самострел": европейцам грозит вымирание из-за газового эмбарго

А немцам - в первую очередь, считает политолог

Угон истребителя сорван: как ФСБ перехитрила украинскую разведку

Спецслужбы раскрыли личность одного из причастных к операции ВСУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей