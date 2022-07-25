Юлия Высоцкая сверкнула крепкими бедрами мини-шортах

Юлия Высоцкая сверкнула крепкими бедрами мини-шортах
Юлия Высоцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса похвасталась спортивными ногами

Для многих российских женщин знаменитая актриса Юлия Высоцкая является настоящим образцом для подражания. Знаменитости удалось создать крепкую семью с именитым режиссером Андреем Кончаловским, она славится своей хозяйственностью и даже ведет отдельную кулинарную программу, а также сумела сохранить девичью красоту.

Удивительно, но в 48 лет Юлия выглядит, как молодая спортивная девушка. Не сложно представить, какие усилия ей приходится прикладывать в спортивном зале. Однако результат явно стоит того, артистка может смело носить молодежную одежду и часто примеряет весьма откровенные наряды. На этот раз она похвасталась крепкими бедрами в ультра-коротких шортиках.

Знаменитость села нога на ногу на кухонный гарнитур. Подтянутые спортивные бедра стали предметом настоящей зависти многих юных прелестниц. Рельеф мышц свидетельствует о том, что Высоцкая не халтурит и в спортивном зале выкладывается на все 100.

Свежий образ Юлии дополнили короткая кофточка, оголившая подтянутый живот знаменитости, и аккуратные бежевые босоножки. Цветущий вид артистки привел в восторг многочисленную армию ее фанатов.

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