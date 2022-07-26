Шэрон Стоун поразила своей смелостью

Вряд ли в России найдется человек, который не смотрел культовый американский триллер 1990-х "Основной инстинкт". Известная актриса Шэрон Стоун продемонстрировала там не только профессиональное актерское мастерство, но и роскошную фигуру. С момента выхода в свет киноленты прошло три десятка лет, а артистка все так же готова оголяться на публику.



Так, широкий резонанс в интернет-пространстве получила фотография Шэрон Стоун топлес. 64-летняя звезда находится в прекрасной для своего возраста форме и не стесняется показывать тело без прикрас.

Для эффектного кадра американская знаменитость решила скинуть с себя все, кроме высоких зеленых трусов. Для того чтобы кадр можно было хотя бы как-то уместить в рамках приличий, артистка накинула сверху пляжное полотенце.

Разумеется, такой наряд совсем не скрыл прелести звезды. Все желающие могут посмотреть, как выглядит пышный бюст пожилого кумира американцев. Стоит отметить, что такая откровенность шокировала некоторых интернет-пользователей, другие отметили, что с такой роскошной фигурой можно не стесняться даже самых откровенных фотосессий.