Артист оказался готов к откровенному контенту

В последнее время звезды российского шоу-бизнеса чаще радуют своих фанатов не творческими успехами, а скандальным или провокационным поведением. На этот раз отличился знаменитый российский исполнитель Сергей Лазарев. Артист решил выставить на всеобщее обозрение постельную, в прямом смысле этого слова, сцену.



Так, кумир россиян посчитал отличной идеей устроить фотосессию с прекрасной барышней под одеялом. Неизвестно, сколько элементов одежды осталось на телах звездных моделей, однако, как бы там ни было, кадр получился максимально провокационным.

Любопытно, что известный артист в момент съемки решил задумчиво устремить свой взор куда-то под потолок. Тем временем, чаровница всем телом прижималась к Лазареву и явно получала истинное удовольствие от съемочного процесса.

Впрочем, Лазарев тоже был весьма доволен происходящим. Он крепко обнял свою партнершу и точно был не против поприжиматься к модели-красотке. Откровенный кадр весьма впечатлил поклонников Лазарева, которые развели бурную активность в комментариях в социальных сетях.