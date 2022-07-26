Полуголого Лазарева застукали с женщиной под одеялом – фото

Полуголого Лазарева застукали с женщиной под одеялом – фото
Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист оказался готов к откровенному контенту

В последнее время звезды российского шоу-бизнеса чаще радуют своих фанатов не творческими успехами, а скандальным или провокационным поведением. На этот раз отличился знаменитый российский исполнитель Сергей Лазарев. Артист решил выставить на всеобщее обозрение постельную, в прямом смысле этого слова, сцену.

Так, кумир россиян посчитал отличной идеей устроить фотосессию с прекрасной барышней под одеялом. Неизвестно, сколько элементов одежды осталось на телах звездных моделей, однако, как бы там ни было, кадр получился максимально провокационным.

Любопытно, что известный артист в момент съемки решил задумчиво устремить свой взор куда-то под потолок. Тем временем, чаровница всем телом прижималась к Лазареву и явно получала истинное удовольствие от съемочного процесса.

Впрочем, Лазарев тоже был весьма доволен происходящим. Он крепко обнял свою партнершу и точно был не против поприжиматься к модели-красотке. Откровенный кадр весьма впечатлил поклонников Лазарева, которые развели бурную активность в комментариях в социальных сетях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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