Состояние телеведущего обеспокоило публику

Знаменитый российский телеведущий Дмитрий Дибров всегда пользовался особым расположением зрителей. Россияне с большим вниманием относятся к своему любимцу и были весьма обеспокоены, когда увидели свежие кадры, на которых запечатлена знаменитость.



Известно, что звезда популярной телевикторины "Кто хочет стать миллионером?" живет в счастливом браке с женщиной, которая почти в два раза его моложе. Так, Полине Дибровой всего 33 года, а Дмитрию уже стукнуло 62. Впрочем, как известно, любви все возрасты покорны. Что нельзя сказать о состоянии организма.

Полина Диброва опубликовала свежие кадры с семейного отдыха. На них видно, что молодая женщина явно стремится брать от жизни все – в какой-то момент красотка устроила зажигательные танцы. На фоне пышущей энергией Полины ее любимый супруг выглядит достаточно скромно. Дибров старался поддержать активный ритм жены, однако его телодвижения оказалось сложно назвать танцем.

"Дибров еле ноги передвигает рядом с молодой женой-зажигалкой", – пишут в социальных сетях.