Актер не дожил несколько дней до 82-летия

На днях в культурной среде произошла очередная трагедия. Оборвался жизненный путь известного советского и литовского артиста Витаутаса Томкуса. Звезды не стало на 82-м году жизни.



Сообщается, что любимец публики, заслуженный артист Литовской ССР отправился на тот свет 24 июля. Жизнь именитого актера оборвалась в родном Вильнюсе. О большой трагедии для культурной сферы сообщили национальные средства массовой информации. Что конкретно послужило причиной смерти советской и литовской звезды, не сообщается.

Томкус начал блистать на киноэкранах в 1960-х. На его счету много кинолент, которые по праву являются частью золотого фонда кинематографа. В частности, артист сыграл в таких картинах, как "Никто не хотел умирать", "Эксперимент доктора Абста", "Айвенго", "Остров сокровищ", "Кортик" и других.

Смерть знаменитости стала страшным ударом для его родных и близких. Артист сделал большой вклад в развитие кинематографа.