Скинувшая белье звезда "Уральских пельменей" с трудом раздвинула ноги

Скинувшая белье звезда "Уральских пельменей" с трудом раздвинула ноги
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка продемонстрировала достоинства фигуры

Знаменитая российская артистка Юлия Михалкова славится своей роскошной внешностью и подтянутой фигурой. Девушка стала знаменита после нашумевшего комедийного шоу "Уральские пельмени". Некоторые называют красотку "русской Анджелиной Джоли". При этом знаменитость регулярно поддерживает интерес к своей персоне, порой весьма откровенным и провокационным контентом.

На этот раз Юлия решила поделиться кадрами из спортивного зала. Стоит отметить, что девушка немало времени проводит в занятиях спортом, что прекрасно видно по ее шикарной фигуре. При этом Михалкова абсолютно не стесняется своих подписчиков и готова предстать перед ними в самом откровенном виде.

Так, на очередную тренировку девушка явно пришла без нижнего белья, что отчетливо видно по оттопыренной в интересных местах маечке. Дабы дополнить соблазнительный образ артистка надела короткие розовые шортики, которые подчеркнули линии стройных бедер знаменитости.

Фото: соцсети

Михалкова продемонстрировала подписчикам сложное упражнение – она закрепила широкую резинку на бедрах и в таком виде с трудом раздвигала ноги. Фанаты восхитились великолепным внешним видом Юлии и засыпали ее восторженными комплиментами.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
новости партнеров

В США пожаловались на оставившего Байдена с носом Путина

Глава РФ изящно обвел американца вокруг пальца

Киев вступил в сговор с Латвией для нового удара по России

Украинские политики готовы хвататься за любую возможность насолить Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей