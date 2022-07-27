Артистка продемонстрировала достоинства фигуры

Знаменитая российская артистка Юлия Михалкова славится своей роскошной внешностью и подтянутой фигурой. Девушка стала знаменита после нашумевшего комедийного шоу "Уральские пельмени". Некоторые называют красотку "русской Анджелиной Джоли". При этом знаменитость регулярно поддерживает интерес к своей персоне, порой весьма откровенным и провокационным контентом.



На этот раз Юлия решила поделиться кадрами из спортивного зала. Стоит отметить, что девушка немало времени проводит в занятиях спортом, что прекрасно видно по ее шикарной фигуре. При этом Михалкова абсолютно не стесняется своих подписчиков и готова предстать перед ними в самом откровенном виде.

Так, на очередную тренировку девушка явно пришла без нижнего белья, что отчетливо видно по оттопыренной в интересных местах маечке. Дабы дополнить соблазнительный образ артистка надела короткие розовые шортики, которые подчеркнули линии стройных бедер знаменитости.

Михалкова продемонстрировала подписчикам сложное упражнение – она закрепила широкую резинку на бедрах и в таком виде с трудом раздвигала ноги. Фанаты восхитились великолепным внешним видом Юлии и засыпали ее восторженными комплиментами.