Дипломат резко раскритиковала действия Таллина

Недавнее решение эстонских властей по поводу популярной российской группы "Руки вверх" получило широкий резонанс. Таллин объявил, что нашим артистам на пять лет запрещена концертная деятельность в стране. Комментарий по этому инциденту дала официальная представительница главного российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.



Дипломат подчеркнула, что европейские страны давно отошли от основополагающих ценностей демократического общества. Захарова отметила, что действия Эстонии говорят о том, что "с ней что-то не так".

Представительница МИД напомнила, что многие страны покидали Советский Союз для того, чтобы больше ничего не запрещать и провозгласить полную свободу, однако в итоге скатились в еще большую цензуру.

"Они превратились в репрессивное государство", – подчеркнула Захарова.

Как напоминает телеканал "360", группу "Руки вверх" назвали угрозой безопасности Эстонии.