Знаменитость сохранила отличную форму

Популярная российская певица Лариса Долина проживает седьмой десяток, однако остается все такой же женственной и соблазнительной. Артистка бдительно следит за своим внешним видом и много времени проводит в спортивном зале. Упорный труды позволили артистке обрести соблазнительные формы, которыми она радостно похвасталась перед поклонниками.



Стоит отметить, что Лариса Долина решилась на достаточно смелый поступок. Несмотря на почтенный возраст, артистка поучаствовала в пикантной фотосессии, ради которой даже устроила эротические танцы.

В интернет-пространстве активно обсуждают видеоролик, на котором Долина глубоко присаживается, раздвинув ноги, а также соблазнительно трясет бедрами.

Кому-то такой контент в 66-летнем возрасте показался слишком провокационным, однако преданные фанаты исполнительницы хита "Погода в доме" заявили, что гордятся своей любимицей и восхищены ее внешним видом.