Раздвигает ноги и трясет бедрами: 66-летняя Долина устроила эротические танцы

Раздвигает ноги и трясет бедрами: 66-летняя Долина устроила эротические танцы
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость сохранила отличную форму

Популярная российская певица Лариса Долина проживает седьмой десяток, однако остается все такой же женственной и соблазнительной. Артистка бдительно следит за своим внешним видом и много времени проводит в спортивном зале. Упорный труды позволили артистке обрести соблазнительные формы, которыми она радостно похвасталась перед поклонниками.

Стоит отметить, что Лариса Долина решилась на достаточно смелый поступок. Несмотря на почтенный возраст, артистка поучаствовала в пикантной фотосессии, ради которой даже устроила эротические танцы.

В интернет-пространстве активно обсуждают видеоролик, на котором Долина глубоко присаживается, раздвинув ноги, а также соблазнительно трясет бедрами.

Кому-то такой контент в 66-летнем возрасте показался слишком провокационным, однако преданные фанаты исполнительницы хита "Погода в доме" заявили, что гордятся своей любимицей и восхищены ее внешним видом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В Японии назвали главную причину будущего краха единства Европы

Европейцы загнали себя в ловушку

Киев вступил в сговор с Латвией для нового удара по России

Украинские политики готовы хвататься за любую возможность насолить Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей