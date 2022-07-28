Собчак выставила напоказ туго перетянутую трусами промежность

Собчак выставила напоказ туго перетянутую трусами промежность
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая умеет эпатировать публику

В последнее время в сфере шоу-бизнеса установилась необычная традиция, согласно которой внимание общественности к собственной персоне обычно привлекают не творчеством и достижениями в профессиональной сфере, а скандальным контентом. На этот раз интернет-пользователи начали активно обсуждать провокационный видеоролик знаменитой российской телеведущей Ксении Собчак.

"Блондинка в шоколаде" решила поделиться с фанатами роликом с тропического курорта. Светская львица нарядилась в стильный зеленый купальник и накинула сверху халатик такого же цвета. Судя по всему, настроение у Ксении отличное – она порадовала поклонников зажигательными летними танцами.

Сначала Собчак задорно виляла бедрами и кокетливо задирала халатик. В какой-то момент журналистка решила совсем не скромничать и продемонстрировала поклонникам отличную растяжку. Ксения подкинула собственную ногу почти до головы, доказав, что успешно и регулярно занимается спортом.

Учитывая наряд знаменитости – зеленое мини-бикини, такое положение ноги открыло подписчикам полный доступ к осмотру самых сокровенных мест звездного тела. Стоит отметить, что контент получился скандальным и активно разошелся по социальным сетям.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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