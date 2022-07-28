"Сталкиваюсь с русофобией": Стивен Сигал сделал громкое заявление о российском гражданстве

"Сталкиваюсь с русофобией": Стивен Сигал сделал громкое заявление о российском гражданстве
Стивен Сигал. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
У артиста спросили, собирается ли он сдавать паспорт нашей страны

Коалиция западных стран всеми силами старается создать вокруг России образ "империи зла" и настроить все международное пространство против нас. Русофобия, которая постепенно захватывает европейские страны, уже видна невооруженным глазом. На этом фоне у журналистов возник вопрос к знаменитому американскому артисту Стивену Сигалу: не пожалел ли он, что получил российское гражданство.

Именитый голливудский кинопродюсер стал гражданином Российской Федерации несколько лет назад, в 2016-м году, напоминает интернет-издание URA.RU.

Стоит отметить, что американец четко и ясно ответил на поставленный вопрос. Стивен Сигал подчеркнул, что никогда не откажется от паспорта гражданина России. При этом именитый американец сообщил, что сам частенько сталкивается с проявлением ненависти к русским.

"Я сталкиваюсь с русофобией каждый день", – приводит слова артиста телеканал "360".

При этом знаменитость не стала раскрывать, что конкретно имеет в виду.

Напомним, звезда боевиков сейчас занимает должность спецпредставителя российского МИД по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Удар на опережение: как "Калибры" спутали все карты НАТО и Украине

Одесский провал не позволил ВСУ устроить "вторую Бучу"

"Впадать в тремор и бояться": Киев хочет запугать Россию одним словом

С воинственным заявлением выступил советник главы офиса Зеленского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей