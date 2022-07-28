У артиста спросили, собирается ли он сдавать паспорт нашей страны

Коалиция западных стран всеми силами старается создать вокруг России образ "империи зла" и настроить все международное пространство против нас. Русофобия, которая постепенно захватывает европейские страны, уже видна невооруженным глазом. На этом фоне у журналистов возник вопрос к знаменитому американскому артисту Стивену Сигалу: не пожалел ли он, что получил российское гражданство.



Именитый голливудский кинопродюсер стал гражданином Российской Федерации несколько лет назад, в 2016-м году, напоминает интернет-издание URA.RU.

Стоит отметить, что американец четко и ясно ответил на поставленный вопрос. Стивен Сигал подчеркнул, что никогда не откажется от паспорта гражданина России. При этом именитый американец сообщил, что сам частенько сталкивается с проявлением ненависти к русским.

"Я сталкиваюсь с русофобией каждый день", – приводит слова артиста телеканал "360".

При этом знаменитость не стала раскрывать, что конкретно имеет в виду.

Напомним, звезда боевиков сейчас занимает должность спецпредставителя российского МИД по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном.