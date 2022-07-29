Спортсменка блеснула глубоким декольте

Знаменитая российская фигуристка Алина Загитова решила порадовать свою многочисленную армию фанатов и на очередное публичное мероприятие пришла в весьма соблазнительном наряде.



Профессиональная танцовщица на льду надела топ с глубоким декольте, сверху накинула стильный пиджак цвета металлик. Разумеется, выдающаяся спортсменка может похвастаться идеальными формами тела. Регулярный спорт и природные данные позволяют Алине выглядеть на все 100.

При этом девушка достаточно редко балует своих многочисленных подписчиков откровенными нарядами. Именно поэтому свежая фотография произвела большой фурор в социальных сетях. На снимке грудь спортсменки выгодно приподнята и выглядывает из-под топа.

"Ложбинка греха" знаменитости вызвала огромный интерес у мужской части поклонников фигуристки. Девушкам же осталось лишь позавидовать идеальной форме спортсменки и пожелать ей новых успехов на профессиональном поприще.