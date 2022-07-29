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Знаменитая российская певица Кристина Орбакайте счастлива в браке и воспитывает любимых детей. Артистка ведет интеллигентный образ жизни и редко радует поклонников откровенным контентом или скандальными подробностями жизни. Однако так было не всегда. В молодости Кристина была настоящая оторвой.
В информационном пространстве всплыл весьма примечательный кадр с дочерью примадонны отечественной эстрады Аллы Борисовны. Стоит отметить, что звездная мама сыграла решающую роль в карьере Кристины. Именно она пригласила дочку в группу принадлежащего Пугачевой ансамбля "Рецитал".
Для того чтобы понравиться публике, Кристина не стеснялась примерять весьма откровенные наряды. Так, большой фурор произвел кадр, на котором Орбакайте позирует в коротком топе и высоких черных трусах с кружевом по кайме. Стоит отметить, что сейчас 51-летняя певица выглядит потрясающе, а в молодости и вовсе была сногсшибательной красоткой
"Удивила так удивила!", "Сверкнула красотой", "Наш ответ Мадонне", "Крутая", – пишут восхищенные пользователи Сети.
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