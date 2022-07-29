"Сверкнула красотой": фото Орбакайте в кружевных трусах взорвало Сеть

"Сверкнула красотой": фото Орбакайте в кружевных трусах взорвало Сеть
Кристина Орбакайтке. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристине всегда было не занимать смелости

Знаменитая российская певица Кристина Орбакайте счастлива в браке и воспитывает любимых детей. Артистка ведет интеллигентный образ жизни и редко радует поклонников откровенным контентом или скандальными подробностями жизни. Однако так было не всегда. В молодости Кристина была настоящая оторвой.

В информационном пространстве всплыл весьма примечательный кадр с дочерью примадонны отечественной эстрады Аллы Борисовны. Стоит отметить, что звездная мама сыграла решающую роль в карьере Кристины. Именно она пригласила дочку в группу принадлежащего Пугачевой ансамбля "Рецитал".

Для того чтобы понравиться публике, Кристина не стеснялась примерять весьма откровенные наряды. Так, большой фурор произвел кадр, на котором Орбакайте позирует в коротком топе и высоких черных трусах с кружевом по кайме. Стоит отметить, что сейчас 51-летняя певица выглядит потрясающе, а в молодости и вовсе была сногсшибательной красоткой

"Удивила так удивила!", "Сверкнула красотой", "Наш ответ Мадонне", "Крутая", – пишут восхищенные пользователи Сети. 

Фото: соцсети

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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