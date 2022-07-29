"Почистить бы программу": звезда "Аншлага" Дубовицкая резнесла "Камеди клаб"

"Почистить бы программу": звезда "Аншлага" Дубовицкая резнесла "Камеди клаб"
Регина Дубовицкая. Фото: Natalya Loginova/www.globallookpress.com
Звезда объяснила, что не так с популярным шоу

Известная советстская и российская телеведущая, юмористка Регина Дубовицкая решила ответить на слова иеромонаха Фотия, ранее назвавшего "Камеди Клаб" одним из наиболее пошлых шоу на отечественном телевидении.

Артистка же считает, что черно-белых тонов не существует: что-то у "Камеди" получается, что-то откровенно хромает. Впрочем, к поклонникам этого шоу Регина себя точно не причисляет – смотрит не так часто.

"Однако существует много пошлости. Если бы почистить эту программу, наверное, она была бы неплохой", – считает Дубовицкая.

Однако, справедливо указала звезда, у "Камеди" немало поклонников – значит, зрительская аудитория вполне удовлетворена юмором своих кумиров.

Не так давно раскритиковала "Камеди " за записанный смех Клара Новикова, заявившая, что коллегам из ТНТ еще учиться и учиться.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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