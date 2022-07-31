Выручил 2 млн: Тарзан нашел способ навариться на 49-летней жене

Выручил 2 млн: Тарзан нашел способ навариться на 49-летней жене
Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
У Сергея теперь новое увлечение

Супруг Натальи Королевой Сергей Глушко в свои годы не тратит времени на ерунду: активный танцор пытается освоить для себя все, до чего дотянется рука. Если есть средства, можно попробовать себя во всем, чего душа желает.

Вот Сергей и решил соприкоснуться с прекрасным – попробовал заняться живописью. Непонятно, как развиваются успехи – однако супруга Наталья Королева запрещает ему писать ее портреты.

Но Глушко не смущается: постоянно пишет жену. Той до смерти приелись портреты возлюбленного, но что ж тут поделать – волна вдохновения сметает любые преграды. Что есть слово женщины для творца?

"У холста я могу находиться сутками – с небольшими перерывами, потому что глаза устают", – признался Глушко.

Впереди Тарзана ждет выставка картин в Москве – там он и хочет продать свои работы. Стоимость каждой начинается от миллиона рублей. Парочку картин уже продал.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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