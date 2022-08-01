Преодолела стыд: Толкалина стянула трусы и присела в чистом поле

Преодолела стыд: Толкалина стянула трусы и присела в чистом поле
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Психолог объяснила склонность артистки к постоянному раздеванию

Актриса Любовь Толкалина в своих соцсетях часто публикует обнаженные снимки своего тела. В свои 44 года знаменитость может похвастаться отличной фигурой. На одной из последних публикаций в соцсетях артистка показала себя без одежды в поле.

На кадрах звезда повернулась к камере задом, прикрывшись белой простыней. Никаких откровенных деталей при этом на снимке не видно – лишь намек на то, что фотографируется она без нижнего белья. Толкалина присела в поле пшеницы и повернулась лицом, показав голую спину. 

Фото: соцсети

Психолог Анна Девятка в беседе с "Экспресс Газетой" оценила, почему актриса так часто фотографируется в стиле ню. Она отметила, что женщины часто примеряют на себя различные ролевые модели – кто-то погружается в быт, а кто-то, напротив, открывает в себе сексуальность. 

"Это связано с тем, что в детстве она занималась синхронным плаванием и научилась преодолевать стыд, когда на тебя смотрят в купальнике", – считает эксперт.

В комментариях к публикации Толкалина получила массу комплиментов по поводу собственной внешности. Хотя некоторых чрезмерная откровенность звезды злит. 

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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