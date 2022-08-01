Психолог объяснила склонность артистки к постоянному раздеванию

Актриса Любовь Толкалина в своих соцсетях часто публикует обнаженные снимки своего тела. В свои 44 года знаменитость может похвастаться отличной фигурой. На одной из последних публикаций в соцсетях артистка показала себя без одежды в поле.

На кадрах звезда повернулась к камере задом, прикрывшись белой простыней. Никаких откровенных деталей при этом на снимке не видно – лишь намек на то, что фотографируется она без нижнего белья. Толкалина присела в поле пшеницы и повернулась лицом, показав голую спину.

Психолог Анна Девятка в беседе с "Экспресс Газетой" оценила, почему актриса так часто фотографируется в стиле ню. Она отметила, что женщины часто примеряют на себя различные ролевые модели – кто-то погружается в быт, а кто-то, напротив, открывает в себе сексуальность.

"Это связано с тем, что в детстве она занималась синхронным плаванием и научилась преодолевать стыд, когда на тебя смотрят в купальнике", – считает эксперт.

В комментариях к публикации Толкалина получила массу комплиментов по поводу собственной внешности. Хотя некоторых чрезмерная откровенность звезды злит.