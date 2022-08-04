Родные надеются на лучшее

Известный российский актер театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко в экстренном порядке госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время состояние артиста оценивается как средней тяжести.

Согласно приведенным данным, по результатам КТ в нижней части левого легкого у популярного актера были обнаружены изменения, соответствующие начальным проявлением коронавирусной пневмонии, отмечает телеканал "МИР24".

По информации телеканала "Звезда", Филиппенко страдает ишемической болезни сердца. Однако родные надеются, что уже в конце месяца звезду телесериала "Мастер и Маргарита" выпишут. Супруга артиста Марина заявила, что Александр чувствует себя достаточно бодро, передает "Пятый канал".