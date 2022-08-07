"Лучшие ноги Европы": главная конкурентка Собчак засветилась на катере в кружевах

"Лучшие ноги Европы": главная конкурентка Собчак засветилась на катере в кружевах
Дарья Мороз. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда покорила публику

Бывшая жена театрального режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз нередко выкладывает фотографии со съемочной площадки. Вот и недавно звезда выложила кадры с очередного творческого проекта. 

Дарья сфотографировалась на яхте, элегантно попозировав в черном купальнике из кружева. А прическу украсила стильным ободком со свадебной фатой. В целом же образ вышел в некотором роде готическим.

Поклонники Дарьи пришли в восторг от летнего образа звезды. Кое-кто заявил, что бывшая супруга Константина Богомолова не в пример привлекательнее и сексуальнее его нынешней возлюбленной Ксении Собчак.

"Лучшие ноги Европы!" – пишет в социальных сетях под фотот восхищенный фолловер.

Брак с Богомоловым у Дарьи продлился всего восемь лет. Как-то Мороз заявила, что решила развестись с режиссером во многом из-за творческого соперничества.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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