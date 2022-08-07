Поп-артист выдал факт о Филиппе, ошарашивший поклонников

Звездный исполнитель Николай Басков раскрыл подробности своих взаимоотношений с поп-королем Филиппом Киркоровым. Артист заявил, что как-то друг обратился к нему с весьма деликатной просьбой.

Хотя когда-то приятели, кажется, были не в самых лучших отношениях и постоянно конфликтовали. Однако все это в далеком прошлом – Филипп ныне хорошо общается с Николаем и делится с ним своими проблемами.

И вот Филипп однажды позвонил Николаю и предложил, чтобы их похоронили рядом.

"Чтобы поклонники могли приходить сразу к нам обоим", – объяснил Басков.

Не менее жуткую просьбу в тот момент Филипп озвучил именно тогда же, попросив, чтобы его похоронили в гробу со стразами. Ведь у поп-короля, что довольно хорошо известно, особая слабость как эпатажной атрибутике – даже на пути к миру, в котором он окажется после смерти. Хотя не секрет, что у Киркорова с самоиронией все в полном порядке.